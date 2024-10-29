В Серпухове завершают реконструкцию Звездной площади

Окончены работы по проведению электричества и установке закладных для опор освещения. Кроме того, выполнено расширение пешеходных дорожек. Сейчас идут работы по завершению укладки плитки и установке освещения.

Для удобства серпуховичей количество лавочек и урн на объекте увеличили. Их установят до конца года.Мемориал «Черный тюльпан» привели в порядок и установили на прежнее место. Все деревья, высаженные в память о воинах-интернационалистах, сохранены.

«Ход работ держим на контроле. После завершения реконструкции Звездная площадь приобретет современный вид, вновь станет местом для прогулок жителей и проведения памятных мероприятий», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.