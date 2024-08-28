В Серпухове завершается капремонт школы № 11

В городском округе Серпухов подходит к завершению капитальный ремонт школы № 11. На данный момент заканчиваются работы по монтажу пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также завершается установка противопожарных перегородок между классами и монтаж потолков. Завезли новое современное оборудование и комфортную мебель. В процессе — установка парт и досок в классах, чтобы сделать процесс обучения более комфортабельным.

Вентиляция полностью готова. Теперь она разных видов:

в классах — естественная вытяжная система вентиляции;

в столовой — приточно-вытяжная система;

в санузлах и душевых помещениях — принудительная вытяжная система.

«Работы проведены в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования. С каждым годом она охватывает все больше объектов. В 2025 году в городском округе запланирован капитальный ремонт 5 школ», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.