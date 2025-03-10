В Серпухове запустили проект «ГероиГородаС»

сегодня в 06:48

#ГероиГородаС — новый проект, который запустила Подмосковная «Молодая Гвардия Единой России» к 8 Марта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Теперь городские автобусы украшают баннеры с портретами выдающихся уроженок округа, чей вклад в развитие Серпухова бесценен.

Они — профессионалы в работе, волонтеры, защитники, настоящие мамы, бабушки и жены:

— ветеран Великой Отечественной войны Ольга Захарова; — участница волонтерских миссий на Донбасс Екатерина Никитина; — старший воспитатель Туровской школы и многодетная мать Елена Анохина;

— главный научный сотрудник Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН Марина Донова;

— заведующая отделением паллиативной помощи Пролетарской участковой больницы Галина Цветкова;

— финалистка конкурса «Учитель года Подмосковья» Кристина Андрианова. Благодарю за реализацию проекта депутата окружного Совета депутатов, руководителя «Молодой гвардии Единой России» в Московской области Диану Алумянц и депутата Совета депутатов, руководителя фракции «Единой России» Николая Пушкина.

Проект обязательно продолжится. Следующий этап — украшение автобусов баннерами с портретами ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы, а с портретами почетных граждан Серпухова — ко Дню города.

На Привокзальной площади сегодня волонтеры МГЕР поздравили серпуховичек с Международным женским Днем от имени депутата Государственной Думы Александра Когана. Передали цветы и добрые пожелания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.