В Серпухове заключили соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко заключил соглашение о взаимодействии между администрацией Городского округа и Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Документ подписали вместе с исполнительным директором Ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальей Нестеровой. Совместная работа будет направлена на социальную адаптацию ветеранов и их трудоустройство.

Ассоциация ветеранов СВО под руководством ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, руководителя управления развития туристического и адаптивного спорта России Игоря Старовойта является одной из передовых в Подмосковье. Ряды местной Ассоциации постоянно растут. Сегодня приняли новые заявления на вступление в организацию от ветеранов боевых действий.

Отдельные подарки подготовили для детей военнослужащих, а также пригласили ребят на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей: 1 и 4 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.