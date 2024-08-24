В Серпухове возложили венки к стеле на площади Славы

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В Серпухове Московской области почтили память героев Курской битвы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В День 81-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве возложили цветы к стеле на площади Славы.

История циклична и сейчас перед нами новый вызов — отстоять честь Родины на Курской земле. Вооруженные силы РФ продолжают вести активные боевые действия против захватчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает», — сказал Воробьев.