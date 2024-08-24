В Серпухове возложили венки к стеле на площади Славы
В Подмосковье почтили память героев Курской битвы
Фото - © Пресс-служба Г.о. Серпухов
В Серпухове Московской области почтили память героев Курской битвы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В День 81-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве возложили цветы к стеле на площади Славы.
История циклична и сейчас перед нами новый вызов — отстоять честь Родины на Курской земле. Вооруженные силы РФ продолжают вести активные боевые действия против захватчиков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.
«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает», — сказал Воробьев.