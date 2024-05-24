В Серпухове утвердили границу территории участка исторического культурного слоя

По результатам археологических полевых работ в Серпухове утвердили границу территории объекта археологического наследия «Исторический культурный слой города Серпухова (участок 1), XVIII — нач. XX вв.». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Культурный слой материка богат археологическими артефактами. В ходе работ были обнаружены археологические находки в виде 22 железных изделий (монеты, кованый железный гвоздь, подкова), 1012 фрагментов круговых керамических сосудов (белоглиняных, сероглиняных, чернолощёных, фрагмент трубки курительной красноглиняной), изделия из медных сплавов (подсвечник, пуговица). На основании анализа керамического материала культурный слой можно датировать в рамках XVIII — нач. XX вв.

Выявленный объект археологического наследия «Исторический культурный слой города Серпухова (Участок 1), XVIII — нач. XX вв.» представляет интерес как потенциальный источник для изучения особенностей расселения и хозяйственного освоения региона в древности, особенностей топографии и планиграфии городских поселений эпохи Нового времени в Московской области.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия для его последующего изучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.