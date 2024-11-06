В Серпухове устраняют запаркованность территорий возле контейнерных площадок

В целях обеспечения бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов с территории городского округа Серпухов, на которой расположено 734 контейнерные площадки, ведется работа по устранению проблематики запаркованности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ответственность за нарушение правил парковки вблизи контейнерных площадок установлена статьей 12.16. КоАП РФ: Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и статьей 6.14. закона Московской области N 37/2016- «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»: Создание помех для вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территории.

Региональным оператором за 2023 год зафиксировано 115 нарушений, за 2024 год — 450 нарушений. До 1 ноября 2024 года время на устранение проблематики по запаркованности составляло 3 часа, сейчас время на устранение сокращено до 1 часа. Все указанные нарушения были своевременно устранены.

Принимаемые меры МБУ «Комбинат благоустройства»:

оповещение владельца ТС о нарушении правил парковки;

отработка сотрудниками в приложении «Народный инспектор»;

оповещение регионального оператора об устранении проблематики для возврата спецтехники в том числе в группе взаимодействия регионального оператора и ОМСУ.

Кроме того, с целью обеспечения беспрепятственного доступа к емкостям для осуществления вывоза ТКО на контейнерных площадках устанавливаются запрещающие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Знаки уже установлены на 37 контейнерных площадках.

В случае фиксации нарушения правил парковки при наличии запрещающих знаков вблизи контейнерных площадок производится эвакуация транспортных средств с наложением административного штрафа. За 2024 год оштрафовано 32 нарушителя.

Для улучшения обзора при совершении маневра на тупиковых контейнерных площадках установлены сферические зеркала на 23 контейнерных площадках.

Во исполнение поручения зампредседателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова о недопущении образования мусорных навалов на территории региона и усугубления ситуации с запаркованностью, МБУ «Комбинат благоустройства» закуплено 20 информационных стендов для установки их в непосредственной близости на «проблемных» контейнерных площадках. Срок установки аншлагов — 30 ноября 2024 года.

На сегодняшний день камеры установлены на 89 контейнерных площадках. Запланировано к установке камер: до конца 2024 года — на 6 площадках; на 2025 год — на 34.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.