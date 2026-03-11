В Серпухове устраняют более 40 дорожных дефектов в день

Дорожные службы Серпухова перешли на усиленный режим весеннего ремонта и ежедневно устраняют более 40 дефектов покрытия. 10 марта работы прошли на нескольких улицах города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Весенние перепады температур, ночные заморозки и талый снег создают дополнительную нагрузку на дорожную сеть. В этих условиях комбинат благоустройства работает в усиленном режиме.

«Весна не только время обновления, но и серьезных испытаний для городской инфраструктуры. Перепады температур, ночные заморозки и талый снег делают даже качественное дорожное полотно уязвимым. Перешли на усиленный режим работы», — пояснил глава Серпухова Алексей Шимко.

Ежедневный план предприятия — устранение более 40 дефектов. Адресную программу сформировали на основе данных об износе асфальта и обращений жителей. 10 марта в первой половине дня бригады отремонтировали улицы Подольскую, Горького и Северный переулок.

Ямочный ремонт продолжится в Протвине на проспекте Академика Сахарова, улице Ленина у дома 24 и Северном проезде у дома 2Б, в Пущине на улицах Строителей и Виткевича, а также в Серпухове на улицах Советской и Центральной.

Пока погодные условия не позволяют перейти к горячему асфальтированию по полному циклу. Сейчас применяется технология литого асфальта, которая дает возможность проводить работы в холодную и влажную погоду. После установления стабильного тепла дорожники приступят к фрезеровке старого покрытия и укладке горячего асфальта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.