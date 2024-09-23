В Серпухове установили новые детские площадки

В рамках модернизации детских игровых площадок в Серпухове обустроили новый игровой комплекс, который давно пользуется популярностью у юных жителей округа. Теперь на объекте удобное покрытие, появились интересные горки и новые игровые элементы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновляются площадки и в рамках комплексного благоустройства дворов. По этой программе на улице Новая 11, 11а, уже готовится основание под новую детскую игровую площадку. В приоритете — комфорт жителей всех возрастных групп. Вместе с игровыми площадками устанавливается освещение, лавочки, урны, проводится укладка асфальта, ведутся работы по озеленению и организации парковочных мест.

Хорошая погода позволяет подрядчику проводить все работы в графике. Всего в этом году Серпухов обустраивает 28 детских игровых объектов. 7 из них — площадки, ранее установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.