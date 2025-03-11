В Серпухове участникам ВОВ присвоят звание «Почетный гражданин»

Звание «Почетный гражданин городского округа Серпухов Московской области» будет присвоено участникам ВОВ, которые в настоящее время проживают в муниципалитете. Такое решение было принято на внеочередном заседании совета депутатов. Оно прошло под руководством заместителя председателя Павла Гущина, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

В январе, во время заседания оргкомитета «Победа» президент Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении звания почетного гражданина региона всем ныне живущим участникам ВОВ.

«Наши Герои заслуживают особого признания, и в преддверии 80-летия Победы каждому из серпуховичей-фронтовиков присвоим почетное звание», — отмечается в сообщении.

Вторым вопросом депутаты рассмотрели обращение к губернатору Московской области с ходатайством о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» городу Протвино, селу Липицы и деревням Большое Грызлово и Шатово. Инициатива поступила от Серпуховской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также общественной палаты округа.

В электронном виде провели общественные обсуждения, все 4 населенных пункта получили поддержку жителей. Парламентарии также проголосовали единогласно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.