18 марта на площади Славы в Серпухове прошел флешмоб «Крым наш» с 8-метровым российским флагом, организованный активистами «Молодой гвардии Единой России», волонтерами Подмосковья, студентами и учащимися школ округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2014 году, после исторического референдума, который подтвердил волю большинства крымчан, полуостров стал частью России. Этот шаг, по мнению многих, стал актом восстановления исторической справедливости и укрепления единства народа.

За прошедшие годы Крым претерпел значительные изменения благодаря государственной поддержке и инвестициям. Развились инфраструктура, социальные объекты, увеличился туристический поток — все это способствовало экономическому росту региона.

Строительство Крымского моста и других важных проектов стало возможным благодаря объединению усилий федеральных и региональных властей. День воссоединения служит напоминанием о значимости суверенитета и уважения к историческим корням. Это день, когда мы можем вспомнить о нашей единой истории, общих целях и роли народа в формировании своего будущего.

К 11-летию праздничного мероприятия в школах округа провели тематические классные часы, викторины, конкурсы песен, стихов и рисунков. Праздничные мероприятия продолжатся уже сегодня в 18:30 в ДК «Россия» праздничным концертом «Крымская весна».

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Тогда более 95% крымчан проголосовали «за» вхождение в состав Российской Федерации. А 18 марта был подписан соответствующий договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию и образовании в России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.