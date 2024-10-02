В Серпухове стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот период граждане в возрасте от 18 до 30 лет проходят медицинское освидетельствование и оформление необходимых документов.

Призывники ответственно подходят к принятию решения о выборе рода войск для прохождения срочной службы. Будущие защитники Отечества будут проходить службу на территории Российской Федерации. В соответствии с указом Президента, срочники не будут направлены в зону проведения специальной военной операции.

Служба Родине является долгом и честью каждого гражданина нашей страны. В случае возникновения вопросов, вы можете обратиться по телефону: +7 (496) 735-57-86 или в военный комиссариат по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, 148/2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.