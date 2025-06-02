В Серпухове стартовала благотворительная православная акция «Белый цветок»

Прихожане Всехсвятского храма открыли акцию молебном, который совершил Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин. «Белый цветок» проводится в городском округе второй год. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У акции интересная история, зародившаяся в России в 1911 году по инициативе императора Николая II и его супруги Александры. Во всех крупных городах проходили благотворительные базары, где волонтеры за пожертвования раздавали белые цветы, а собранные средства направляли людям с заболеваниями. В нашей стране акция возобновилась в 2011 году, в Москве.

В Серпухове акция «Белый цветок» появилась по инициативе Подольской Епархии, Серпуховского Благочиния совместно с администрацией округа и Окружным управлением социального развития № 17 и нашла большой отклик среди неравнодушных жителей и гостей муниципалитета.

Сейчас проводится сбор средств для приобретения специализированного питания для детей с тяжелыми заболеваниями: Максим — после трансплантации печени, у Юты — ДЦП, паллиативный статус.

Завершится акция «Белый цветок» 15 июня: в 9:00 состоится Божественная Литургия во Всехсвятском храме, а с 14:00 в парке им. Олега Степанова пройдет праздничная программа — концерт, мастер-классы, игровые зоны, фотозоны, благотворительная ярмарка изделий ручной работы.

Присоединиться к акции может каждый, кто хочет помочь маленьким детям, перечислив средства по QR-коду, расположенному на баннере мероприятия.

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