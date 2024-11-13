В Серпухове стартовала акция «Коробка храбрости»

В рамках акции проходит сбор небольших подарков — призов за смелость (новых игрушек, канцелярских принадлежностей, предметов для творчества), которые в последующем будут переданы в медицинские учреждения.

Основная задача — поддержать маленьких пациентов и сделать их пребывание в больницах максимально комфортным. Акция проходит ежегодно и востребована у детей и их родителей.

Присоединиться к доброму делу и пополнить «Коробку храбрости» может серпухович любого возраста, передав игрушки для маленьких пациентов в Общественную приемную партии по адресу ул. Советская, д. 61/10 с 9:00 до 18:00. Сбор игрушек в рамках акции пройдет до 1 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.