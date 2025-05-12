В Серпухове стартовал сезон ремонта дорог

сегодня в 09:39

В городском округом Серпухов обновят более 40 км дорожного покрытия. Работы выполняются по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время проведены работы по асфальтированию тротуара на ул. Новокольцевой. Началась замена асфальто-бетонного на самом дорожном участке. Общая площадь ремонта составит 2177,5 кв. м, из которых 1937,5 кв. м — это дорога, а 240 кв. м — тротуар. Плановое окончание работ по ремонту дороги — 5 июня.

«На улицах Новая и Подольская ведутся работы по демонтажу старого бортового камня. Общая площадь ремонта составит 11 225 кв. м», — сообщается в материале.

На ул. Новонефедовская ведутся работы по разработке грунта, устройству основания дороги из песка.

Всего в городском округе планируется отремонтировать 45 участков дорог общей протяженностью более 40 км.

«Уважаемые жители, просьба отнестись с понимаем к временным неудобствам», — сказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.