Губернский колледж в 15-й раз стал местом проведения регионального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025». В этом году в конкурсе участвуют 57 педагогов, представляющих все муниципальные образования региона. Серпухов представляет Валерия Александровна Нечаева, учитель математики из СОШ № 10, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оценивать конкурсантов будут 36 членов жюри под председательством директора губернского колледжа Александра Ивановича Лысикова. В программе — демонстрация профессиональных навыков учителей: творческие и педагогические занятия, открытые уроки и классные часы. Открылся конкурс с испытания «Методическая мастерская».

Стартом конкурса стал заочный этап, где педагоги представили свои видеовизитки и презентации. Теперь начался очный тур, который продлится 3 дня.

Затем 15 полуфиналистов продолжат борьбу в парк-отеле «Воздвиженское», где проведут свои мастер-классы. Из них жюри выберет пятерых лучших, которые попадут в финал, который пройдет в Министерстве образования Московской области в сентябре. Именно там станет известно, кто будет представлять наш регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» этой осенью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.