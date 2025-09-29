В Серпухове стартовал период капремонта образовательных учреждений

Инициатива реализуется в рамках президентской программы при активной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В текущем учебном году преобразования охватят 4 школы и 2 детских сада округа Серпухов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главная цель ремонтных работ — создание современной образовательной среды, способствующей эффективному обучению и всестороннему развитию подрастающего поколения.

Особое внимание уделяется контролю за ходом ремонтных работ. Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с депутатом окружного Совета Натальей Боровских провели инспекцию ключевых объектов — школы № 7 Центра непрерывного образования и школы № 10. На сегодняшний день демонтажные работы выполнены более чем на 80%, ведется активная работа по устройству кровли. К середине октября ожидается первая поставка оконных конструкций, а их установка должна быть завершена к концу ноября.

Приоритетной задачей на ближайшее время является закрытие теплового контура зданий до наступления холодов. Это позволит приступить к внутренним отделочным работам и модернизации инженерных систем.

Для обеспечения непрерывности образовательного процесса на время ремонта учащиеся временно переведены в другие учреждения. Так, 1081 ученик школы № 7 обучается в пристройке родной школы, а также в школах № 9 и № 13. Ученики школы № 10 (965 человек) распределены между зданием начальной школы, детским отделением № 3 «Ромашка» школы № 10 и школой № 3.

По завершении капитального ремонта образовательные учреждения преобразятся до неузнаваемости. Их будут отличать яркие современные фасады, новое оборудование и мебель, а прилегающая территория будет полностью благоустроена. Эти изменения создадут все необходимые условия для качественного образования и комфортного пребывания учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.