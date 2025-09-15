В Серпухове состоялся показ музыкального документального спектакля «ПоZывной Сипай»

В театральном пространстве города представлена постановка, рассказывающая о судьбе Александра Платайса — серпуховича, участника специальной военной операции, героически погибшего в 2022 году. Александр был человеком особой стойкости и мужества, который посвятил служению Отечеству более двух десятилетий, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 2000 года он прошел через шесть командировок в горячих точках Северного Кавказа, включая участие в Бесланской операции. Жизнь Александра — пример подлинной преданности Родине, силы духа и верности своим идеалам. Он оставил после себя двух сыновей, был преданным мужем и верным другом. Его товарищ, известный под позывным «Морской», находился рядом с ним до последних секунд жизни.

Спектакль создан режиссером Королевского драматического театра Людмилой Аркадовой на основе стихов супруги героя — Ольги Платайс. Эта постановка — дань памяти Александру, выраженная через слово и музыку.

Творческий коллектив заслуживает особой признательности за сохранение памяти и показ истинного героизма через искусство. Такие спектакли не только сохраняют историю, но и помогают глубже понять корни мужества, вдохновляя нас на достойное отношение к подвигам наших защитников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.