В Серпухове состоялся первый Открытый творческий Фестиваль-конкурс «Мудрый возраст»

Организаторами выступили МБУ «Культурно-досуговое объединение» и Липицкий центральный сельский Дом культуры. Фестиваль стал ярким праздником тех, кто любит петь, читать, танцевать и мастерить. Приветствовал участников депутат Совета депутатов Городского округа Серпухов Валерий Кузнецов.



В программе были разнообразные конкурсные номинации: вокал, художественное слово, инструментальное исполнительство, а также декоративно-прикладное искусство.

В фойе экспозиция привлекала внимание разнообразием видов и техник творчества, оригинальными и удивительными работами, каждая из которых несет в себе особую теплоту, заботу и любовь. Мастерство и фантазия умельцев были высоко оценены членами жюри.



На сцене блистали представители старшего поколения, активные, позитивные и полные энергии они доказали, что что возраст не является преградой для самовыражения и новых достижений. Бурными аплодисментами зрители благодарили участников, которые с большим желанием делились своими талантами и неиссякаемой энергией. Победителей и лауреатов Открытого творческого Фестиваля-конкурса «Мудрый возраст» наградили памятными подарками и дипломами.



Мероприятие стало ярким праздником, объединяющим творчество, мудрость и жизнелюбие. Оно не только подарило гостям хорошее настроение и море положительных эмоций, но вдохновило людей мудрого поколения вести активную и насыщенную жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.