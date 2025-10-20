В Серпухове состоялся Единый день открытых дверей «Профессионалитета» для будущих специалистов

18 октября Губернский колледж стал центром притяжения для школьников и их родителей, которые приняли участие в Едином дне открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Это событие стало важным шагом для многих, кто стремится построить успешную карьеру в востребованных сферах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Гости приняли участие в родительских собраниях, где смогли увидеть видеообращение министра образования Московской области Ингрид Валерьевны Пильдес и фильм о 85-летии системы СПО. Слова министра подчеркнули значимость проекта «Профессионалитет» и его роль в подготовке квалифицированных кадров для региона. Далее вниманию присутствующих было представлено информативное видео о самой программе «Профессионалитет», которое наглядно продемонстрировало ее преимущества и возможности.

Особое внимание было уделено правилам приема в колледж. Директор колледжа Народный учитель РФ Александр Иванович Лысиков и члены администрации подробно рассказали о необходимых документах, сроках подачи заявлений и условиях поступления на различные специальности. Представители работодателей поделились информацией о возможностях целевого обучения. Это помогло будущим абитуриентам и их родителям разобраться во всех нюансах и спланировать свои дальнейшие шаги.

Кульминацией мероприятия стали профессиональные пробы, проведенные амбассадорами «Профессионалитета» — студентами Губернского колледжа. Ребята имели уникальную возможность попробовать себя в роли специалистов в различных областях, что позволило им ближе познакомиться с будущей профессией, понять ее специфику и оценить свои способности. Эти практические занятия стали бесценным опытом, помогающим сделать осознанный выбор.

В завершение дня каждый участник получил карьерную карту. Этот интерактивный инструмент призван помочь будущим абитуриентам определить свою профессиональную траекторию, сопоставить свои интересы и склонности с требованиями рынка труда, а также наметить пути развития в выбранной сфере.

Единый день открытых дверей в Губернском колледже в рамках проекта «Профессионалитет» прошел в атмосфере активного взаимодействия и открытого диалога. Он предоставил школьникам и их родителям всю необходимую информацию и практический опыт для принятия взвешенного решения о будущем образовании и карьере.

