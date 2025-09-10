В Серпухове состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
В Серпухове состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Обеспечение пожарной безопасности в школах и детских учреждениях.
На заседании было принято решение о разработке и регулярном проведении комплексных учений для учащихся и преподавателей всех образовательных учреждений не реже раза в квартал. Эти мероприятия будут организованы совместно с сотрудниками МВД и МЧС, что повысит их эффективность и позволит отработать действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Отдельно будут учтены форс-мажоры.
Подготовка к отопительному периоду.
Участники заседания обсудили готовность 70 теплоснабжающих организаций — как частных, так и ведомственных котельных — к безопасной и бесперебойной работе. Соблюдение утвержденного графика работ крайне важно для получения муниципалитетом паспорта готовности и успешного прохождения отопительного периода.
Итоги летнего отдыха у воды и планы на зимний сезон.
Для предотвращения несчастных случаев было принято решение установить новые информационные табло о запрете купания в зонах отдыха у воды. Уже сейчас начата плановая работа по подготовке к безопасному проведению летнего купального сезона 2026 года.
Параллельно продолжается подготовка объектов и сил для обеспечения безопасности людей на водоемах в осенне-зимний период.
"Все оперативные службы Серпухова поддерживаются в постоянной готовности для незамедлительного реагирования на любые чрезвычайные ситуации», — прокомментировал глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.
«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.