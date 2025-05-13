В Серпухове состоялось открытие мемориальной доски памяти

В УМВД России «Серпуховское» в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось открытие мемориальной доски памяти 411 стрелкового полка 110 стрелковой дивизии 61 стрелкового корпуса, сформированного и дислоцирующегося в Серпухове в 1939–1941 гг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В торжественной церемонии приняли участие начальник УМВД России «Серпуховское» полковник полиции Александр Самохин, депутат окружного Совета депутатов Ольга Ковшарь, советник главы муниципалитета Андрей Морозов, руководители и личный состав Управления, председатель Общественного совета Алексей Поляков, представители Совета ветеранов УМВД, юнармейцы и жители округа.

Памятную доску разместили на фасаде здания УМВД России «Серпуховское» на улице Чехова.

411 полк — часть мощного 110 стрелкового соединения, славившегося своей боевой выручкой и командным духом. В состав полка входили солдаты и офицеры, уже прошедшие срочную службу, что способствовало высокому уровню подготовки и боеспособности.

В июле 1941 года в условиях стремительного наступления немецких войск 411 полк продемонстрировал героизм, стойкость в боях при прорыве из окружения под Могилевом.

Именно здесь воины полка проявили безграничную преданность Родине, сражаясь с превосходящими силами врага.

Память погибших бойцов почтили минутой молчания и возложением цветов к памятной доске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.