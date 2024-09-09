В Серпухове сняли фильм для проекта «Разговоры о важном»

Территория Приокско-Террасного заповедника , расположенного на территории городского округа Серпухов, стала площадкой для съемки большого патриотического проекта. Студия «СЛОН» вместе с «Движением Первых» снимали здесь «День заповедников и национальных парков», сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Цикл из короткометражных художественных фильмов предназначен для проекта «Разговоры о важном» — федеральной программой внеклассных встреч для школьников. Его задача — воспитать в детях чувство любви к окружающей среде, научить ценить и беречь природу родного края и его обитателей.

Проект реализуется на протяжении года в рамках школьных уроков «Разговоры о важном». Серии сняты в разных уголках нашей страны, и каждая из них — это отдельная история. В сюжете о серпуховском заповеднике героями станут юные волонтеры, которые отправятся на поиски зубренка. Экскурсовод вовлекает ребят в игровой и познавательный процесс, в течение которого школьники знакомятся с природой Серпухова.

Девятая серия проекта под руководством режиссера Константина Черепкова выйдет в День заповедников и национальных парков, 11 января.

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