В Серпухове школьница победила на региональной олимпиаде

Анна Пширкова учится в образовательном комплексе «Пущино». Помимо учебы, она занимается в художественной школе и изучает программирование. Творческие навыки помогают ей мыслить образно, а логика программирования — выстраивать четкие рассуждения при анализе языковых конструкций.

К олимпиаде школьницу подготовила учитель русского языка и литературы Екатерина Панькова. Индивидуальный и внимательный подход педагога позволил добиться высокого результата на региональном этапе.

«Поздравляю Анну и ее наставника с замечательным результатом. Верю, что впереди их ждет много побед», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.