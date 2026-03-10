В Серпухове школьница победила на региональной олимпиаде
Фото - © Образовательный комплекс «Пущино»
Семиклассница образовательного комплекса «Пущино» Анна Пширкова стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Анна Пширкова учится в образовательном комплексе «Пущино». Помимо учебы, она занимается в художественной школе и изучает программирование. Творческие навыки помогают ей мыслить образно, а логика программирования — выстраивать четкие рассуждения при анализе языковых конструкций.
К олимпиаде школьницу подготовила учитель русского языка и литературы Екатерина Панькова. Индивидуальный и внимательный подход педагога позволил добиться высокого результата на региональном этапе.
«Поздравляю Анну и ее наставника с замечательным результатом. Верю, что впереди их ждет много побед», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.
Она поздравила школьницу и ее педагога с достижением и пожелала им дальнейших успехов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.
«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.