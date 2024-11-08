В Серпухове школьники познакомились с профессией полицейского

В преддверии празднования Дня сотрудников органов внутренних дел в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи школьники встретились с представителями УМВД России «Серпуховское». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Сотрудники полиции рассказали ребятам о специфике и нюансах своей работы. Служба в органах внутренних дел интересна и многогранна, и включает в себя множество различных направлений: уголовный розыск, патрульно-постовую службу, госавтоинспекцию, экспертно-криминалистический отдел и другие подразделения. На мероприятии ребята смогли напрямую пообщаться с представителями разных отделов и узнать о работе каждой службы.

Школьники не только задавали волнующие их вопросы, но и воочию увидели деятельность сотрудников полиции. Кинологи продемонстрировали работу своих четвероногих помощников, а следователи показали, как правильно снимать отпечатки пальцев, что вызвало интерес у ребят.

Выбор будущей профессии для каждого старшеклассника — это важный шаг. Уверен, что проведение подобных мероприятий поможет ребятам определиться со своим призванием. И, возможно, кто-то из присутствующих в дальнейшем свяжет свою судьбу со служением Родине, — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.