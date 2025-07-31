В Серпухове работают 6 пунктов приема пластика и алюминия

В городском округе Серпухов работают фандоматы для приема пластика и алюминия, а также контейнеры для ненужной одежды. Собранное сырье отправляется на переработку: из бутылок производят одежду, мебель и стройматериалы, а из текстиля — наполнители для одеял и детских игрушек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Таким образом, жители не только освобождают дом от ненужных вещей, но и помогают вернуть ценные ресурсы в оборот. За сдачу тары начисляются бонусы от крупных торговых сетей.

Адреса ближайших пунктов приема в городском округе:

бульвар 65 лет победы, д. 4, у Торгового центра «Метро»;

Московское шоссе, дом № 55, к. 1;

д. Борисово, дом № 111 А, у торгового центра «Лента»;

ул. Чернышевского, дом № 27, у торгового центра «Чернышевский»;

Борисовское шоссе, дом № 1, у торгового центра «Корстон»;

ул. Ворошилова, 126, у Дома быта.

Такие пункты приема можно найти на интерактивной карте: https://eco-punkt.ru/map/​.

«Давайте заботиться об окружающей среде вместе!» — прокомментировал глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.