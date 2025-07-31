В Серпухове работают 6 пунктов приема пластика и алюминия
Фото - © Пресс-служба городского округа Серпухов
В городском округе Серпухов работают фандоматы для приема пластика и алюминия, а также контейнеры для ненужной одежды. Собранное сырье отправляется на переработку: из бутылок производят одежду, мебель и стройматериалы, а из текстиля — наполнители для одеял и детских игрушек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Таким образом, жители не только освобождают дом от ненужных вещей, но и помогают вернуть ценные ресурсы в оборот. За сдачу тары начисляются бонусы от крупных торговых сетей.
Адреса ближайших пунктов приема в городском округе:
- бульвар 65 лет победы, д. 4, у Торгового центра «Метро»;
- Московское шоссе, дом № 55, к. 1;
- д. Борисово, дом № 111 А, у торгового центра «Лента»;
- ул. Чернышевского, дом № 27, у торгового центра «Чернышевский»;
- Борисовское шоссе, дом № 1, у торгового центра «Корстон»;
- ул. Ворошилова, 126, у Дома быта.
Такие пункты приема можно найти на интерактивной карте: https://eco-punkt.ru/map/.
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