В Серпухове проверили столовую в школе № 3

Первый заместитель главы городского округа Серпухов Руслан Богомолов с рабочим визитом посетил среднюю общеобразовательную школу № 3. Основной целью визита стал контроль организации и качества горячего питания для учащихся, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе проверки Руслан Богомолов, депутат Совета депутатов Максим Валиков и исполняющая обязанности директора школы Оксана Игнатова осмотрели обновленный после капитального ремонта 2023 года пищеблок и столовую. Особое внимание было уделено соблюдению санитарных норм, техническому состоянию нового оборудования и разнообразию меню.

C 1 сентября 2025 года в школе сменился поставщик пищевых продуктов, что позволило вывести качество питания учеников на новый уровень.

«По поручению главы округа мы держим на постоянном контроле вопрос организации школьного питания. Важно, чтобы дети получали не только качественную, сбалансированную, но и вкусную еду. Здесь видна слаженная работа персонала и искренняя забота о здоровье и благополучии наших школьников», — отметил по итогам проверки Руслан Игоревич.

Работа по мониторингу качества питания в образовательных учреждениях Серпухова продолжится.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.