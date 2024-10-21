В Серпухове проверили содержание парковых пространств

Осенью здесь особенно уютно, ярко и красиво, а прогулки становятся особенно атмосферными.

«Питомник» ежедневно притягивает сотни жителей, здесь созданы все условия для качественного отдыха, как молодежи, так и старшего поколения.

«Пообщались со студентами ГАПОУ МО „Губернский колледж“, которые обучаются по направлению „Кинология“. Ребята учатся с удовольствием и любят свое дело. К содержанию парковой территории замечаний нет. В 2025 году „Питомник“ ждет масштабное преображение в рамках реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. Место станет современнее и комфортнее», — сказала Орлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.