В Серпухове провели встречу с многодетной мамой из Белгородской области

В ходе личного приема граждан, который состоялся в минувший понедельник, к ней обратилась, Кристина, мама четырех мальчиков, с просьбой о помощи в трудной ситуации. Татьяна Владимировна не смогла остаться равнодушной и передала семье продуктовый набор со всем необходимым, а также сладкие угощения для детей, чтобы поддержать их в этот сложный период. Также договорились оставаться с девушкой на связи — продолжать оказывать ей помощь.

Эта встреча стала частью проекта «Добрые дела» партии «Единая Россия», который направлен на оказание помощи тем, кто больше всего в ней нуждается. Такие маленькие, но важные поступки создают атмосферу поддержки и взаимопомощи в нашем обществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.