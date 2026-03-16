В Серпухове провели урок о промышленных заводах России

Тематический урок «Заводы России» прошел в 10-м классе химико-биологического профиля школы №18 в Серпухове. Со старшеклассниками обсудили перспективы работы в промышленности и востребованность инженерных и химических специальностей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие состоялось в рамках проекта «Разговоры о важном». В школе №18 его провели для учеников 10-го класса химико-биологического профиля. Многие из них планируют связать будущее с медициной, инженерией и химическими технологиями, поэтому особое внимание уделили возможностям трудоустройства в реальном секторе экономики.

Глава муниципалитета Алексей Шимко обсудил перспективы отрасли с директором по производству компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» Михаилом Томилиным. Компания работает на рынке 30 лет, объединяет 74 завода и поставляет продукцию в 118 стран. В ее структуру входят собственные научные и учебные центры, а продукция применяется в теплоизоляции, дорожном строительстве, судостроении и агросекторе.

Участникам встречи напомнили, что сегодня в производственном секторе насчитывается около 16 тысяч рабочих мест. Организаторы подчеркнули, что подобные занятия помогают школьникам понять востребованность технических специальностей и увидеть перспективы работы в крупной промышленности.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.