В Серпухове провели торжественные возложения на мемориалах

15 февраля — 37-я годовщина со Дня вывода Советских войск из Афганистана. В преддверии этой даты, 13 февраля, в городском округе Серпухов организовали памятные мероприятия, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники торжественного митинга почтили погибших бойцов минутой молчания и возложили цветы к мемориалам в Серпухове, Пущино и поселке Пролетарский. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, участники СВО, родственники погибших Героев, представители общественных организаций, заместитель главы муниципалитета Дмитрий Рыкунов, советник главы Лидия Халачева, заместитель председателя окружного Совета депутатов Павел Гущин, депутаты Елена Акимова, Алексей Батогов, Олег Андрух, Вячеслав Орехов, Игорь Ермаков и Андрей Тихонов. Литию провел благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин.

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась встреча с матерями, чьи сыновья погибли в Афганистане и Чечне.

«Передача памяти поколениям сейчас важнее всего. Не ради галочек в отчетах, а чтобы наши дети понимали: мужество и честь — не абстрактные понятия. За ними стоят конкретные люди, наши земляки, которые жили на этих улицах, учились в этих школах. Пока мы помним и говорим об этом вслух — связь не рвется», — отметил Алексей Батогов.

