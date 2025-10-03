В Серпухове провели тактико-специальные учения по защите от БПЛА

Чрезвычайную ситуацию инсценировали на базе производственного отделения АО «Мособлэнерго»: беспилотник атаковал объект критически важной инфраструктуры — трансформаторную подстанцию. Это привело к пожару, ранению сотрудника и нарушению электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе учений отработаны ключевые задачи:

эвакуация персонала в защитное сооружение — на временный диспетчерский пункт;

оказание первой помощи пострадавшему;

четкое взаимодействие между подразделениями энергокомпании, силовыми структурами, службой скорой помощи и органами местного самоуправления.

После ликвидации условной угрозы энергетики приступили к восстановлению электроснабжения с использованием передвижных электростанций.

Подобные учения — необходимый элемент поддержания постоянной боевой готовности всех служб. С начала года в «Мособлэнерго» проведено 80 противоаварийных учений, из них 53 — объектовых по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 46 — противопожарных.

«Продолжим совершенствовать процесс реагирования на вызовы современности, чтобы гарантировать безопасность жителей нашего городского округа», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.