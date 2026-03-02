В Серпухове провели стратегическую сессию о будущем наукограда

Стратегическая научная сессия прошла 28 февраля в КДЦ «Протон» в Серпухове. Представители власти, науки и бизнеса обсудили развитие Большого Серпухова как наукограда и меры для достижения национальных целей России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками встречи стали представители научного и образовательного сообщества, предприниматели и депутаты. По поручению главы городского округа в работе сессии приняла участие его заместитель Оксана Лебедева. Также к обсуждению присоединились депутаты окружного совета Алексей Царьков и Олег Андрух, советник главы округа Андрей Морозов.

Заместитель директора агентства инвестиционного развития Московской области Дмитрий Трелин и председатель совета директоров АО «Большой Серпухов» Екатерина Кузьмина вместе с участниками обозначили ключевые вызовы и точки роста территории. Большой Серпухов позиционируется как пространство инноваций, открытое для сотрудничества и привлечения специалистов.

В центре внимания были развитие науки и образования, повышение качества подготовки кадров и коммерциализация разработок. Участники обсудили внедрение научных решений в экономику, развитие индустриального парка и особых экономических зон, а также туристской и городской инфраструктуры. Отдельное внимание уделили научно-популярному туризму и созданию маршрутов и мероприятий для популяризации науки.

Организаторы подчеркнули, что стратегическая сессия стала шагом к формированию образа будущего наукограда. Работу в этом направлении планируется продолжить на следующих встречах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.