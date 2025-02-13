В Серпухове провели смотр готовности сил и средств аварийно-спасательных служб

В четверг на территории МУП «Водоканал-Сервис» в Серпухове провели традиционный смотр готовности сил и средств аварийно-спасательных и аварийно-ремонтных служб муниципалитета к предстоящему паводку и пожароопасному периоду. К весенним паводкам силы и средства готовы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверена штатная укомплектованность подразделений, оснащение техникой и специальным оборудованием. Осуществили выборочную проверку.

Оборудование и техника исправны, подразделения обеспечены снаряжением для работы во время возможного паводка. У энергетиков имеется специальное осветительное оборудование для экстренной работы в темное время суток.

Нестабильная погодная ситуация пока не позволяет делать точные прогнозы по уровню талых вод. Со своей стороны делаем все необходимое, чтобы предотвратить внештатные ситуации как с подтоплениями территорий округа, так и с возможным осложнением обстановки в пожароопасный весенний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.