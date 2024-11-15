В Серпухове провели прием граждан в новом формате

В Серпухове прием граждан провели в новом формате. Глава Серпухова Сергей Никитенко, его заместители, а также профильные специалисты сферы образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ и благоустройства встретились с жителями, чьи дома обслуживает управляющая компания «Добрый дом», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вопросы поступили разные. Один житель пожаловался на асоциальный образ жизни соседки, которая недавно спровоцировала возгорание в квартире. Глава городского округа поручил подготовить документацию для решения вопроса в судебном порядке.

У других жителей были вопросы по комплексному благоустройству двора, детской игровой площадке, а также по некорректному поведению граждан в общественных местах. Будет подготовлено обращение в УМВД России «Серпуховское» о необходимостирегулярного патрулирования территории.

Выехали на комплексное благоустройство двора, проверили выполнение подрядной организацией работ. Есть ряд вопросов, проведем проверку. Продолжим данный формат встреч с жителями, — сказал Глава Г.о. Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.