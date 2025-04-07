В Серпухове провели патриотический субботник

4 апреля на Соборной горе серпуховские волонтеры Подмосковья и активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели патриотический субботник в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

На территории мемориального комплекса была убрана площадь вокруг памятника «Воину-Освободителю» и братской могилы, где покоятся Герои, защищавшие Серпухов — Олег Степанов и Павел Радчук. Это знаковое место для округа. Здесь жители муниципалитета чтят память тех, кто отдал свои жизни, сражаясь за Отечество.

Патриотический субботник — это не только уборка, но и дань уважения тем, кто сражался за нашу свободу 80 лет назад. Подобные акции имеют огромное значение для сохранения исторической памяти и воспитания чувства патриотизма у молодого поколения. Благодарим волонтеров за их труд и преданность памяти Героев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.