В Серпухове провели концерт памяти десантников 6-й роты

Памятный концерт «Шаг в вечность», посвященный подвигу воинов 6-й парашютно-десантной роты 76-й дивизии, прошел 27 февраля во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. Жители почтили память погибших десантников и вспомнили события марта 2000 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт посвятили подвигу бойцов, которые в марте 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье приняли неравный бой с силами террористов численностью, по разным оценкам, от 2 до 3 тысяч человек. Девяносто десантников ценой жизни не позволили противнику прорваться, проявив мужество и стойкость.

За проявленный героизм 22 военнослужащих удостоены звания Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества награждены 69 бойцов, 63 из них — посмертно.

Концерт «Шаг в вечность» объединил ветеранов, родных и близких погибших, молодежь и жителей округа. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.