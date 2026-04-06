В Серпухове провели ярмарку учебных мест

Во Дворце культуры «Россия» прошла 29-я ярмарка учебных мест.Организаторы собрали почти 2 тысячи школьников 8-11 классов со всех школ округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Пришли и родители — вместе выбирать будущее спокойнее.Представлено 50 учебных заведений в разных сферах: IT, экономика, юриспруденция, военные профессии. Можно не просто взять буклет, а сразу попробовать себя на мастер-классе, узнать проходные баллы и условия поступления.29 лет назад в ярмарке участвовало 20 учебных заведений, сегодня — 50. Рост заметный. Это говорит о том, что колледжи и вузы заинтересованы в абитуриентах именно из нашего округа.

Организовали мероприятие совместно с Комитетом по образованию, Управлением по работе с молодежью и спорту, Центром по профориентации и трудоустройству молодежи. Такие встречи — реальный шанс не ошибиться с экзаменами и будущей профессией. Важно, чтобы ребята дело по душе — то, что будет приносить радость и пользу родному округу. Время летит быстро. Выбор сегодня — это уверенность в завтрашнем дне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.