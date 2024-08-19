В Серпухове провели акцию «Чистый лес»
Активисты навели порядок в подмосковном лесничестве
Фото - © Пресс-служба Г.о. Серпухов
Активисты Серпухова навели порядок в Шатовском лесничестве, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Участники акции очистили лесополосу, собрали и организовали вывоз сухостоя.
Мероприятие находит большой отклик у жителей. В экологическом марафоне принимают участие целыми семьями.
Собранный валежник доставят семьям бойцов СВО, которые проживают в частных домах и обращаются за помощью в заготовке дров, сказано в сообщении.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.