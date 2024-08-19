В Серпухове провели акцию «Чистый лес»

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Активисты Серпухова навели порядок в Шатовском лесничестве, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники акции очистили лесополосу, собрали и организовали вывоз сухостоя.

Мероприятие находит большой отклик у жителей. В экологическом марафоне принимают участие целыми семьями.

Собранный валежник доставят семьям бойцов СВО, которые проживают в частных домах и обращаются за помощью в заготовке дров, сказано в сообщении.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.