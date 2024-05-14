В Серпухове проведут Всероссийский этап чемпионата «Профессионалы-2024»

Серпухов стал местом проведения Всероссийского этапа чемпионата «Профессионалы-2024» по компетенции «Управление складированием». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В турнире по профессиональному мастерству участвуют шесть юниоров из Серпухова, республики Татарстан, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Им предстоит доказать свое мастерство в испытаниях, которые пройдут на этой неделе на базе Серпуховского колледжа в поселке Большевик.

На торжественной церемонии открытия, по поручению Главы Серпухова Сергея Никитенко, к ребятам обратилась его заместитель Оксана Лебедева. Директор Серпуховского колледжа Татьяна Федорова дала старт соревнованиям и поздравила присутствующих с этим знаменательным событием. Представители команд экспертов и участников приняли Клятву Чемпионата, пообещав честно оценивать и не жульничать. Для гостей мероприятия выступил творческий коллектив колледжа «Юность Подмосковья».

Большим подарком для юниоров станет знакомство с культурой муниципалитета — гостей отведут в Серпуховский историко-художественный музей. Уникальной возможностью станет также посещение логистического центра «ДИКСИ-ЮГ», обмен опытом и общение с работодателем.

Чемпионат вдохновляет, объединяет молодых специалистов, помогает в реализации креативных идей, учит мудрости, дисциплине и взаимовыручке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.