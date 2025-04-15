В Серпухове прошло заседание антитеррористической комиссии, посвященное готовности служб оперативного реагирования к слаженной работе в период проведения массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе округа.

Особое внимание уделили вопросам обеспечения общественного порядка и алгоритмам действий в случае внештатных ситуаций. По итогам заседания были приняты важные решения, направленные на усиление безопасности, в том числе — увеличение количества маршрутов, патрулируемых полицией.

Также обсудили дополнительные меры для повышения уровня антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. В частности, рассмотрели ситуацию с мостом на улице Ленинского Комсомола и дополнительные меры по усилению его безопасности.

«В округе идёт подготовка к культурно-массовым мероприятиям, посвящённым предстоящим праздникам Пасхи, Дню весны и труда, Юбилею Победы. Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность жителей и гостей муниципалитета. Вопрос безопасности детей на объектах детского отдыха взят под особый контроль. Мы обсудили меры безопасности в оздоровительном комплексе „Лужки“, где этим летом будет отдыхать 900 детей, и в пришкольных лагерях дневного пребывания, охватывающих 1140 школьников», — прокомментировал Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.