В Серпухове прошли соревнования по стрельбе из винтовки

Соревнования на меткость, выдержку и волю к победе прошли в тире школы № 13, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Организаторы первенства по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди военно-патриотических клубов муниципалитета — Серпуховское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и военно-патриотическое объединение «Слава». За личное и командное первенство боролись 78 человек.

Соревнования посвящены памяти гвардии полковника воздушно-десантных войск Андрея Анатольевича Непряхина. Андрей Анатольевич — серпухович, боевой офицер, орденоносец, Герой России. Долгие годы служил заместителем командующего прославленного 45-го разведывательного полка ВДВ. Трагически погиб при выполнении боевой задачи в Сирии в 2021 году.

Состязания приурочили ко Дню защитника Отечества. Примечательно, что среди участников было много девушек.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.

