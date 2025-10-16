В Серпухове прошла выездная администрация

сегодня в 17:50

Выездную администрацию провели в школе № 17 Образовательного комплекса им. Владимира Храброго. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с председателем окружного Совета Михаилом Шульгой, депутатами Игорем Ермаковым, Максимом Валиковым, Николаем Пушкиным и Алексеем Батоговым рассмотрели актуальные для граждан муниципалитета темы.

Жительница дома на ул. Садовая попросила помочь выделить часть дома в собственность и оформить землю. Алексей Шимко поручил Управлению архитектуры и строительства детально разобраться в этом вопросе.

В доме № 18А по ул. Чехова необходим капитальный ремонт — МКД 1927 года постройки. Главой Городского округа будет рассмотрена возможность включения данного адреса в план капремонта.

Помимо этого, поступило обращение о предоставлении футбольной команде СШ «Талант» транспорта для поездки на соревнования. Алексей Шимко поручил проработать вопрос, чтобы поддержать спортсменов.

Следующая выездная администрация будет посвящена вопросам здравоохранения 29 октября в 17:00 в школе № 9 Центра непрерывного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.