В Серпухове прошла научно-практическая конференция, посвященная роботехнике

Перед студентами Губернского и Серпуховского колледжей выступили ведущие специалисты своих областей: Александр Хапанцев, генеральный директор ООО «Робототехника» и Сергей Еремин, директор фабрики ООО «Маревен Фуд Сэнтрал». Каждый из них отметил растущий спрос на специалистов в области робототехники. Благодаря сотрудничеству колледжей с предприятиями студенты уже готовятся выполнять под конкретные задачи производства. ﻿ Студенты-робототехники также смогли пообщаться и поделиться опытом друг с другом. Некоторые из них уже совмещаю учебу с работой на производстве. Это позволяет им применять полученные знания на практике и развиваться в выбранной профессии. На конференции со своим докладом об опыте работы на заводе «Металлист» выступил студент 4-курса Губернского колледжа Алексей Скугоров. Конференция стала важным шагом в развитии сотрудничества между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями муниципалитета. Такое близкое взаимодействие в будущем поможет создать квалифицированный кадровый резерв для отрасли робототехники. Ключевая задача Федерального проекта «Профессионалитет» — создание образовательно-производственных центров (кластеров), которые будут представлять собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.



«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.