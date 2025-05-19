В Серпухове прошла ярмарка трудоустройства для молодежи

В центре профориентации и трудоустройства молодежи Серпухова состоялась ярмарка рабочих мест. Юноши и девушки от 14 до 17 лет записались на летний период занятости, разделенный на три месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционно подростки приведут в порядок территории Городского округа Серпухов: парки, скверы, стадионы, монастыри и другие общественные пространства. Более 37 объектов примут молодежь для трудовой деятельности. Среди них, добавленные в этом году — Серпуховский историко-художественный музей и Серпуховский детский музыкальный театр «Зазеркалье».

Центр по профориентации и трудоустройству молодежи под руководством Надежды Ереминой помогает школьникам освоить первый трудовой опыт на протяжении почти 30-ти лет.

Для ребят это и первый заработок, и обучение навыкам работы в коллективе, и, конечно, труд на благо нашего округа. Также традиционно летом организуем лагерь труда и отдыха, где 48 подростков в течение двух месяцев смогут с пользой провести лето. Они увидят много нового и интересного для себя: посетят различные экскурсии, тренинги, игры и другие мероприятия.

Трудовая занятость во время летних каникул поможет подросткам наглядно осознавать, насколько важен и нужен любой труд, а также научит финансовой грамотности.

Заработная плата ребят, в зависимости от отработанных часов, составит около 10 тысяч рублей. За лето на базе центра трудовую деятельность освоят порядка 500 серпуховичей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.