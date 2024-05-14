В Серпухове прошла благотворительная акция «Дари добро на Пасху»

В городском округе Серпухов состоялась ежегодная благотворительная акция «Дари добро на Пасху». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Акция проводится в пятый раз. Инициатором акции является окружное управление социального развития № 17.

В текущем году сотрудники соцзащиты вручили около ста книг тринадцати библиотекам Воскресных школ Серпухова, Пущино и Протвино.

«Очень рад, что фонд библиотек Воскресных школ пополнился новыми книгами. Надеюсь, что обучающиеся будут с удовольствием пользоваться литературой и узнавать много нового», — сказал Благочинный серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи.

«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное — царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, Победы! Мы приехали в храм Рождества Иоанна Предтечи. Я слышал очень много добрых слов в адрес его настоятеля. Дай Бог, чтобы храм всегда был полон!», — отметил Воробьев.