В Серпухове прошла акция «Сохраним бор чистым»

В Серпухове состоялась акция «Сохраним бор чистым» в рамках Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды. Она направлена на сохранение особо охраняемой природной территории «Городской бор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ее уборке приняла участие молодежь из трудовых бригад и лагеря при центре по профориентации и трудоустройству молодежи Городского округа Серпухов, представители местного отделения партии «Единая Россия», МГЕР, «Волонтеры Подмосковья».

С приветственным словом к ребятам обратилась директор центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина. Она поблагодарила детей за активную позицию и за помощь в наведении порядка. Надежда Викторовна напомнила о необходимости соблюдения техники безопасности при сборе мусора в лесу и о защите от клещей.

«Важно, что именно в День эколога проводится такая замечательная акция для ребят. Надо любить свою природу, надо ее беречь и, естественно, ухаживать за ней, оберегать и содержать Городской бор в чистоте. Мы убираем мусор в бору каждый год, и с каждым годом его становится меньше. Это, в том числе, и заслуга акции «Сохраним бор чистым», — рассказала Надежда Еремина.

«Ежегодно молодежная трудовая смена центра по профориентации и трудоустройству молодежи помогает сотрудникам филиала «Русский лес» поддерживать надлежащую санитарную обстановку на территории памятника природы «Городской бор», расположенного в Шатовском участковом лесничестве. Мы очень признательны за эту важную работу. Ребята понимают, что бор — это жемчужина нашего города», — рассказала и. о. директора филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Анна Игнатович.

«Сегодня в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» прошло экологическое мероприятие «Сохраним бор чистым». Оно направлено на сохранение особо охраняемой природной территории «Городской бор». Экологическое воспитание молодежи в муниципалитете ведется системно. Мы выходим на субботники, проводим экологические мероприятия не только в День эколога. Эта работа проводится круглый год. Есть много программ. В том числе проект «С любовью к планете» и другие. Эта работа ведется постоянно. Особое внимание уделяем экологической обстановке, воспитанию молодежи, чтобы они вели экологичный образ жизни, помогали нашей планете», — рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области, депутат совета депутатов г.о. Серпухов Диана Алумянц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.