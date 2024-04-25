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В Серпухове прошел мастер-класс по росписи пряников для детей бойцов СВО

К празднику Пасхи в центре поддержки участников СВО и членов их семей провели мастер-класс по росписи пасхальных пряников. Его участниками стали дети бойцов. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Кондитер Наталья Шуряева и волонтеры Молодой гвардии «Единой России» подготовили для ребят интересную программу. Перед мастер-классом молодогвардейцы устроили танцевальную разминку. После юные кондитеры приступили к росписи и украшению пряников.

Ребята забрали сладости домой, чтобы украсить ими праздничный стол.

«В рамках акции «Пасхальный подарок героям», которая проводится в Серпухове, «за ленточку» отправим пасхальные пряники, сделанные Натальей Шуряевой. Следующий мастер-класс для детей участников СВО будет приурочен к 9 мая», — отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.