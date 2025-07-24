Молодежный форум «АКТИВизируйся. Волонтерство — ключ к переменам» состоялся в городском округе Серпухов. Ребят поприветствовали глава муниципалитета Алексей Шимкой и депутат окружного совета, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц. Они присоединились к участникам форума — изготовили сухой душ для военнослужащих. Каждое доброе дело — вклад в приближение Победы, сообщила пресс-служба администрации округа.

Активисты рассказали гостям о своей деятельности. В этом году движению «Волонтёры Подмосковья» исполнилось 5 лет, а «Молодая Гвардия Единой России» в ноябре отметит 20-летие. Эти движения объединяют тысячи неравнодушных активистов, среди которых более 7 тысяч жителей муниципалитета. Юноши и девушки — постоянные участники муниципальных и региональных мероприятий.

Программа форума рассчитана на весь день: выступления спикеров, разработка и защита уникальных проектов, интерактивно-развлекательные активности. Завершится встреча эколого-волонтёрской акцией на территории мемориала «Слава» в д. Станки.

«Призвал молодежь не останавливаться на достигнутом, не быть безучастными к судьбе Родины и развиваться во всех направлениях. Уверен, что впереди подрастающее поколение ждут большие перспективы и новые открытия. Уже сегодня ребята формируют будущее нашего Городского округа», — прокомментировал глава муниципалитета Алексей Шимко.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.