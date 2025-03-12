В Серпухове прошел этап военно-патриотической игры «Ворошиловский стрелок»

12 марта проведен муниципальный этап военно-патриотической игры «Ворошиловский стрелок» под руководством центра внешкольной работы в тире школы № 13 Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль призван стимулировать интерес школьников к спорту, стрелковым видам спорта и подготовке к защите Отечества, а также повысить их навыки обращения с оружием.

В турнире по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров приняли участие 8 команд (по два человека — мальчик и девочка 14-15 лет) из восьми школ муниципалитета. Каждый стрелок делал пять пробных и 10 зачетных выстрелов.

Игра состояла из пяти этапов: стрельба из пневматической винтовки, метание учебных гранат, выполнение отжиманий в упоре лежа, творческий конкурс агитбригады и военно-прикладное испытание — сборка/разборка учебного автомата Калашникова. Конкурс агитбригады оценивался по оригинальности, содержательности, артистизму и соблюдению регламента.

Победившие в муниципальном этапе команды отправятся на областные соревнования 23 апреля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.